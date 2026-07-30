„Продължаваме Промяната“ ще подкрепи Андрей Гюров за кандидат за президент, ако той реши да се включи в надпреварата. Това потвърди депутатът Ивайло Шотев в ефира на „Твоят ден“. По думите му в момента текат разговори с „Демократична България“ и „Форума за демократично действие“ за общо явяване на президентските избори.

Шотев коментира и държавния бюджет, като отправи остри критики към управляващите. „Бюджетът е мястото, където се вижда политиката на правителството. Това, което ние виждаме в момента, е липса на каквато и да е политика“, заяви той. По думите му няма категоричен план за здравеопазването, младите семейства и възрастните хора. Депутатът определи финансовата рамка като „бюджет, който има най-големия дефицит в историята на страната ни, взима най-големия дълг в историята на страната ни и въпреки всичко това прави всеки един български гражданин по-беден“.

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От „Продължаваме Промяната“ ще атакуват бюджета и пред Конституционния съд, след като не беше наложено президентско вето. „В момента сме подготвили тази жалба. Предстои да съберем подписи“, каза Шотев. Той уточни, че формацията ще покани всички опозиционни партии да подкрепят искането.

Шотев определи изминалия политически сезон като крачка назад за развитието на България. "В обществото се наблюдава много бързо оттегляне на подкрепата за управляващите, тъй като много често действията не следват думите и думите не следват действията”, посочи народният представител.

Целия разговор вижте във видеото.