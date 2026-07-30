На 31 юли България ще посрещне чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица - една от най-почитаните православни светини в света. Посещението се осъществява с благословението на Българския патриарх Даниил и по решение на Светия синод на Руската православна задгранична църква.

Делегация, водена от Лондонския и Западноевропейски епископ Ириней, в която участва и свещеник Нектарий Янгсън - пазител на иконата, ще съпроводят светинята. По време на престоя си в страната тя ще посети различни епархии, за да могат вярващи от цяла България да се поклонят пред нея.

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Хавайската Иверска икона има необичайна история. Тя представлява хартиено копие на Монреалската Иверска мироточива икона и е подарена на Нектарий Янгсън, който живее в Хонолулу. През октомври 2007 г. иконата започва необяснимо да мироточи, като според свидетелствата е била покрита с благоуханно миро. След проверка от духовните власти на Руската православна задгранична църква тя е призната за чудотворна.

Оттогава иконата обикаля православния свят и посещава храмове и манастири в Европа, Северна Америка и други части на света. Според църковни свидетелства с поклонението пред светинята се свързват множество случаи на изцеления, включително от тежки заболявания, възстановяване на зрението, преодоляване на безплодие и духовно помирение в семейства.

Редактор: Ралица Атанасова