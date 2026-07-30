По-дългите и по-топли летни периоди в Европа създават все по-благоприятни условия за разпространението на инфекциозни заболявания, предупреди Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). От агенцията призоваха държавите да засилят сътрудничеството си, за да могат по-ефективно да прогнозират и ограничават здравните рискове.

Според ECDC повишаването на температурите увеличава опасността от хранителни инфекции, тъй като бактериите се развиват по-бързо в храните. Експертите препоръчват стриктна хигиена, добро измиване на плодовете и зеленчуците, отделно съхранение на сурови и готови продукти, както и правилното им охлаждане.

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Агенцията предупреждава и за разширяване на заболяванията, пренасяни от комари и кърлежи. Сред тях са денга, чикунгуня и вирусът на Западен Нил, като през тази година случаи вече са регистрирани в Гърция, Италия, Северна Македония, Румъния и Испания. За предпазване се препоръчват използване на репеленти, защитно облекло, комарници и премахване на застояла вода около домовете. Кърлежите също остават сериозен риск заради заболявания като лаймска болест и кърлежов енцефалит.

ECDC обръща внимание и на бактерията "Вибрио", които се развиват в по-топли морски води. Макар инфекциите да са сравнително редки, през последните години се отчита увеличение на случаите по Балтийското крайбрежие след продължителни горещи вълни. Според експертите климатичните промени ще създават все по-благоприятни условия за разпространението на подобни заболявания, което налага дългосрочна координация между здравните, екологичните и ветеринарните служби.

Редактор: Ралица Атанасова