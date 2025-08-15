Хиляди поклонници пристигнаха на остров Тинос, за да отбележат големия християнски празник Успение Богородично. Още в ранните сутрешни часове точно преди изгрев слънце, местните жители, както и гостите, окупираха църквата, за да присъстват на светата литургия и да получат Света благословия.

Островът е наводнен от хора. Фериботите пристигат пълни, а заетостта на местата за настаняване достигна 100%. През деня ще се проведат и възпоменателни събития за торпилирането на крайцера „Ели“ потопен от италианска подводница преди официалното обявяване на Итало-гръцката война 1940 г. По този повод на острова пристигна министъра на отбраната Никос Дендиас.

В църквата "Панагия Евангелистрия" се намира стара чудотворна икона на Дева Мария, която според преданията е върховен източник на чудеса и изцеления. Това прави поклонението най-зрелищно в района на Източното Средиземноморие. Според традицията, като знак на преданост, много от поклонниците си проправят път на 800 метра от ферибота до църквата на ръце и колене.

В средата на 60-те години на 20-ти век кралицата Анна-Мария извървяла заедно с дъщеря си Алексия разстоянието от пристанището до храма на Богородицата в Тинос и оставила на иконата златен кръст. В манастира се съхраняват и много исторически реликви още от времето на Гръцката война за независимост. Сред тях са златният пръстен на един от водачите на революцията – Теодорос Колокотронис и други.

На Успение Богородично всички гръцки манастири, които са посветени на Богородица се изпълват с вярващи, които се молят за здраве и разрешаване на различни проблеми. Молитвата е придружена от обещание, което миряните посвещават на святата икона.



Успение Богородично е един от най-големите празници на православната църква и един от официалните неработни дни в Гърция. Отбелязва се с особена тържественост и се нарича „Летният Великден”, защото е най-големият празник през лятото.