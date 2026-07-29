Снимка: Стопкадър, NOVA
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Кампания „Drive Fresh“ се провежда до 5 септември на граничния пункт
Кампания „Drive Fresh“ или „Шофирай отпочинал“ се провежда от днес до 5 септември на граничния пункт „Калотина“. Тя е по инициатива на българската и сръбската агенция по безопасност на движението по пътищата и има за цел да напомни на водачите основни правила за безопасно шофиране през лятото.
Сред основните са да почиват на всеки два часа, да спазват ограниченията на скоростта, както и при дълъг път от Западна Европа към България да си осигуряват достатъчно време за почивка.
Кои са най-честите грешки, които допускат шофьоритеРедактор: Ивета Костадинова
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