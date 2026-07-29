Кампания „Drive Fresh“ или „Шофирай отпочинал“ се провежда от днес до 5 септември на граничния пункт „Калотина“. Тя е по инициатива на българската и сръбската агенция по безопасност на движението по пътищата и има за цел да напомни на водачите основни правила за безопасно шофиране през лятото.

Сред основните са да почиват на всеки два часа, да спазват ограниченията на скоростта, както и при дълъг път от Западна Европа към България да си осигуряват достатъчно време за почивка.

Кои са най-честите грешки, които допускат шофьорите

Редактор: Ивета Костадинова