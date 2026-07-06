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Васил Жеков с демонстрации как да овладяваме автомобила
След серията от катастрофи - кои са най-честите грешки, които допускат шофьорите, какви трябва да бъдат реакциите в екстремни ситуации и колко добре познаваме собствения си автомобил? Отговорите търси Васил Жеков - рали състезател и инструктор по безопасно и майсторско шофиране.
"Шофьорите масово не си познават автомобилите си, не са подготвени да реагират в каквато и да е била ситуация. Просто защото това никъде не се учи", каза той в ефира на "Твоят ден".
Васил Жеков обучава водачи на безопасно, майсторско, както и екстремно шофиране от години. По думите му основният проблем и причина за катастрофи е, че хората нямат изградени рефлекси за справяне с различни ситуации на пътя.
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"Масово шофьорът обича да върти много волана, без да има смисъл. Воланът въобще не кара колата, колкото по-малко го пипаме, толкова по-добре. Става дума за колите с предно предаване. Другото е, че шофьорът просто не разбира сцеплението - ако вали дъжд или сняг - то се променя, променя се натискът на газта, на спирачката, всичко", казва Жеков.
Жеков е категоричен - правилните реакции не идват с повече години зад волана, а с тренировки.
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