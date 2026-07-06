След серията от катастрофи - кои са най-честите грешки, които допускат шофьорите, какви трябва да бъдат реакциите в екстремни ситуации и колко добре познаваме собствения си автомобил? Отговорите търси Васил Жеков - рали състезател и инструктор по безопасно и майсторско шофиране.

"Шофьорите масово не си познават автомобилите си, не са подготвени да реагират в каквато и да е била ситуация. Просто защото това никъде не се учи", каза той в ефира на "Твоят ден".

Васил Жеков обучава водачи на безопасно, майсторско, както и екстремно шофиране от години. По думите му основният проблем и причина за катастрофи е, че хората нямат изградени рефлекси за справяне с различни ситуации на пътя.