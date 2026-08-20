Поскъпването на горивата по бензиностанциите у нас продължава и през последните дни. Според търговци литър дизелът съвсем скоро трайно ще премине границата от 1.80 евро за литър.

Към момента цената на дизел на малка бензиностанция във Велико Търново е 1,77 евро. „Ако не настъпят сериозни промени в отношенията на между САЩ и Иран, дизелът съвсем скоро ще бъде над 1,80 евро за литър. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра. Ако тя не бъде променена в близките два дни, цените на горивата отново ще скочат. Най-лошото е, че вече започва да липсва гориво по обектите. В бази в Русе вече няма бензин”, посочи Николай Николов от Сдружение на малки търговци на горива.

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Той смята, че първо трябва да се задоволява вътрешния пазар, а „не да идват чуждестранни камиони и да товарят от нашите бензиностанции”. Експертът настоя правителството да вземе спешни мерки.

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