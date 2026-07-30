Продължават усилията за потушаване на горския пожар, който се разпространи заради силните ветрове в квартал в Анталия, съобщава "Ройтерс". Стихията наложи затваряне на главната магистрала, свързваща Фетие и Анталия, предаде "Би Би Си".

Голям пожар край Анталия, десетки екипи се борят с огнената стихия (ВИДЕО)

Болница беше евакуирана заради пожар в провинция Мугла.

Припомняме, че мощни горски пожари обхванаха редица окръзи в Южна и Западна Турция, предизвиквайки евакуации на стотици граждани и затваряне на важни пътни артерии. В сряда беше спряно движението и по скоростния път Сейдикемер – Анталия заради пламъците в района на град Сейдикемер.

Огън избухна и в района на Каш, град Кумлуджа и в западния окръг Балъкесир - в общините Едремит и Гьомеч. За множество пожари се съобщава още и окръзите Кютахия и Маниса, както и в северозападния Ялова.

Редактор: Цветина Петрова

Източник: "Би Би Си", "Ройтерс" Кристиян Стратев, БТА