Снимка: АП, БТА, илюстративна
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Продължават усилията за потушаване на горския пожар, който се разпространи заради силните ветрове в квартал в Анталия, съобщава "Ройтерс". Стихията наложи затваряне на главната магистрала, свързваща Фетие и Анталия, предаде "Би Би Си".
Голям пожар край Анталия, десетки екипи се борят с огнената стихия (ВИДЕО)
Болница беше евакуирана заради пожар в провинция Мугла.
Muğla’daki orman yangını nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.— TRT HABER (@trthaber) July 29, 2026
Alevlere 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personelle müdahale ediliyor. pic.twitter.com/YFYnG5JUcT
Припомняме, че мощни горски пожари обхванаха редица окръзи в Южна и Западна Турция, предизвиквайки евакуации на стотици граждани и затваряне на важни пътни артерии. В сряда беше спряно движението и по скоростния път Сейдикемер – Анталия заради пламъците в района на град Сейдикемер.
Başta Antalya / Alanya ve Muğla / Fethiye olmak üzere çeşitli illerimizde devam eden orman yangınlarına, hava ve kara gücümüzle yoğun şekilde müdahale ediyoruz.#OrmanınKahramanları, Yeşil Vatan’ı korumak için gece gündüz demeden sahada mücadele ediyor.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 30, 2026
Lütfen sen de yeni… pic.twitter.com/09LIvBVI4a
Огън избухна и в района на Каш, град Кумлуджа и в западния окръг Балъкесир - в общините Едремит и Гьомеч. За множество пожари се съобщава още и окръзите Кютахия и Маниса, както и в северозападния Ялова.
Редактор: Цветина Петрова