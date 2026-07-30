Продължават усилията за потушаване на горския пожар, който се разпространи заради силните ветрове в квартал в Анталия, съобщава "Ройтерс". Стихията наложи затваряне на главната магистрала, свързваща Фетие и Анталия, предаде "Би Би Си".

Голям пожар край Анталия, десетки екипи се борят с огнената стихия (ВИДЕО)

Болница беше евакуирана заради пожар в провинция Мугла.

Припомняме, че мощни горски пожари обхванаха редица окръзи в Южна и Западна Турция, предизвиквайки евакуации на стотици граждани и затваряне на важни пътни артерии. В сряда беше спряно движението и по скоростния път Сейдикемер – Анталия заради пламъците в района на град Сейдикемер.

Başta Antalya / Alanya ve Muğla / Fethiye olmak üzere çeşitli illerimizde devam eden orman yangınlarına, hava ve kara gücümüzle yoğun şekilde müdahale ediyoruz.#OrmanınKahramanları, Yeşil Vatan’ı korumak için gece gündüz demeden sahada mücadele ediyor.



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