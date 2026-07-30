Обвиниха 51-годишен мъж за това, че е изпращал порнографски материали на малолетно момче, съобщават от Софийската районна прокуратура.

Според събраните доказателства обвиняемият е изпратил снимки чрез мобилно приложение, на които са изобразени сексуални и блудствени действия.

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По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Мъжът първоначлано бил задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващ прокурор внесъл в съда искане за постоянен арест, което било уважено.