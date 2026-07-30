Минималната работна заплата бе замразена на 620 евро с отпадане на механизма за определянето. Според синдикатите правителството е изоставило работещите и е взело страната на бизнеса. Те призоваваха за увеличение на минималното възнаграждение с поне 40% и изнесоха данни, според които минималната издръжка за живот на един човек у нас се е покачила до 820 евро месечно.

Темата коментираха вицепрезидентът на КТ „Подкрепа” Атанас Кацарчев и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

„Един месец преди приемането на бюджета премиерът господин Радев каза, че няма да пипа нищо по отношение на минималната работна заплата. Тя не се актуализира, всъщност се отменя механизма, по който трябва да бъде индексирана. Съответно се замразява на нивото, което е за тази година. В същото време виждаме какво случва с цените. Вчерашните данни на колегите от КНСБ показаха как ние много доближаваме средноевропейските цени на основни хранителни стоки и услуги. Социалните плащания в проектите, които те написаха, замразяват почти всичко, както и осигурителните плащания. При осигурителните е още по-неприятно. Всеки един човек ще плаща повече, но всъщност няма да получи обратно като полза от това, че има по-голям принос в осигурителната система”, заяви Кацарчев.

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Според Добрин Иванов нямаме замразяване на минималната работна заплата за 2026 година. „Минималната работна заплата беше увеличена от началото на 2026 година с 12,6%. Това, което беше прието и ще бъде публикувано в Държавен вестник е бюджетът за 2026 година", каза той. И добави: "Увеличението на официалната инфлация е 12,6% - два пъти и половина. Това, което се предложи в бюджета за 2026 г., е да бъде замразено прилагането на механизма, който се определя в чл. 244 за тази година. Този механизъм няма да се прилага при изчисляването на минималната работна заплата за 2027 година до изработването на нов. Сегашният е неправилен, пагубен за икономиката и за отношенията на пазара на труда".

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Редактор: Ивайла Маринова