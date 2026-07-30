Продължава ескалацията на напрежението в Близкия изток след краткия период на относително затишие.

Американската армия съобщи, че е атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в Близкия изток. Централното командване на въоръжените сили определи ударите по десетки цели от нощта като „мощен отговор на опита за иранска атака“.

По-рано вчера дрон е ударил танкер за съхранение на газ, собственост на САЩ, в египетското средиземноморско пристанище Дамиета. Засега не е ясно кой е отговорен за това.

Тръмп заплаши Иран с решителен отговор: Ще ги ударим здраво, ще си получат заслуженото

Отделно, американски и саудитски сили нанесоха през нощта срещу сряда удари в Източен Ирак по иракски групировки, свързани с Иран.

В сряда американският президент Доналд Тръмп се зарече да отмъсти за иранските ракетни атаки срещу американските сили в региона.

"Нещата ще се оправят. Междувременно ще им нанесем много силен удар, защото е наш ред. Те знаят, че това ще се случи. Молят ни да не го правим, но, знаете, снощи се опитаха да ни обстрелят. Изстреляха пет ракети със скорост 8 500 мили в час. Всички те бяха свалени. Сега е наш ред и ще видим дали ще стигнем до някакво споразумение, но ще ги ударим много силно", заяви държавният глава.

Редактор: Цветина Петрова