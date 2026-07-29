След години борба със зависимостта към метамфетамин американката Кайли Корбит открива неочакван път към възстановяването - безплатна фитнес зала, в която всички посетители се ангажират да не употребяват алкохол или наркотици поне 48 часа преди тренировките. Там тя започва да се занимава със скално катерене и кросфит, а две години по-късно отбелязва най-дългия период на трезвеност в живота си.

Кайли разказва, че след лечението най-голямото предизвикателство било завръщането към среда, в която почти всички около нея употребявали наркотици. „Не прекарваме дните си, говорейки за зависимости. Говорим за това как да бъдем по-здрави и да се чувстваме по-добре“, казва тя за общността Phoenix, цитирана от The New York Times.

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Подобни пространства за възстановяване набират популярност в САЩ. Освен спортни центрове, те включват кафенета, музикални и медитационни групи, където хората изграждат нови социални контакти. Според експерти именно чувството за принадлежност намалява риска от връщане към зависимостите. Това се вижда и от развитието на мрежите - Recovery Café увеличава обектите си от 21 през 2020 г. на 92 през 2025 г., а регистрациите в Phoenix нарастват от около 20 000 до над 433 000 души.

Специалистите подчертават, че тези общности не заменят медицинското лечение, а го допълват. Предварителни изследвания показват, че участниците в подобни програми не употребяват по-малко алкохол от други хора в процес на възстановяване, но значително по-рядко се сблъскват с финансови проблеми, разрушени взаимоотношения и рисково поведение. За Кайли именно човешката подкрепа се оказва най-важната промяна. „Да бъда в топла и приветлива среда, където хората искрено искаха да говорят с мен, без да очакват нищо в замяна, ми помогна отново да се почувствам човек“, споделя тя.

Редактор: Ралица Атанасова