В навечерието на Деня на народните будители ви срещаме с проф. Андрея Андреев – доайен на съдовата хирургия в България. Въпреки дългогодишния си професионален път той продължава да оперира и да преподава, но интересите му далеч не се ограничават до медицината. Професорът има силна връзка с литературата и културата, преплетена не само с личните му увлечения, но и със семейната му история.

Гео Милев е издъхнал ранен в ръцете на неговия дядо, а Леда Милева за него е просто леля Леда. Кум на сватбата му е големият български актьор Васил Михайлов. Това са само част от любопитните и съдбовни връзки, които свързват проф. Андреев с българската история и култура.

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Но срещата с него не е само заради забележителното му родословие. Хора като проф. Андреев са истинско национално богатство – личности, чиито знания, опит и житейски истории заслужават да бъдат познавани. А ние трябва да им обръщаме повече внимание.

Цялото предаване гледайте във видеото.