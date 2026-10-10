Метката е роден без стъпала и живее без ръце и крака, но въпреки това е успял да изгради пълноценен живот. Има жена, която го обича, деца, които е отгледал и изучил, и хора, които го уважават заради силата и характера му.

През годините е работил какво ли не – бил е чобанин, шивач, строител, метач и киномеханик. Днес работи в кафене, където обслужва клиентите, сервира напитки и почиства масите и пода. Всичко това прави въпреки физическите си ограничения.

Метката дори е шофирал автомобил, с който е помагал за спасяването на хора. Историята му е пример за силен дух, упоритост и способност да открива смисъл и радост в живота независимо от трудностите.

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Историята му напомня, че хората често подминават онези, които са различни от тях, без да забелязват силата и достойнството им. Метката обаче доказва, че истинската сила не е във физическите възможности, а в душата, в любовта към живота и в способността да преодоляваш препятствията.

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