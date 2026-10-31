Кипърската полиция разследва подозрения за тежко престъпление след мистериозното изчезване на 61-годишната българска гражданка Олга Василиева в Лимасол. Жената е в неизвестност от 23 октомври, а разследващите изразяват сериозни опасения за живота ѝ. По случая е задържан 43-годишен сирийски гражданин, съобщават кипърските издания Phileleftheros и Kathimerini.

Мъжът е арестуван на 30 октомври на летището в Ларнака, докато се е подготвял да напусне острова. Според местните медии двамата са поддържали интимни отношения. Заподозреният е дал противоречиви обяснения пред разследващите, но отрича да има участие в изчезването на жената.

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В хода на разследването са събрани свидетелски показания и видеозаписи, които засилват подозренията на полицията. Според Phileleftheros свидетел е чул вик в района на дома на задържания. Разследващите проверяват и запис от охранителна камера, на който се вижда автомобил, влизащ на заден ход в имота. Впоследствие багажникът му е отворен и в него е поставен неустановен предмет.

Друг важен детайл е, че 43-годишният мъж е закупил самолетни билети на 29 октомври, след като информацията за изчезването на българката вече е била публично разпространена.

Разследващите проверяват и възможен финансов мотив. Според информация на Phileleftheros задържаният е признал, че се е опитал да измами жената за сума между 15 000 и 20 000 евро, като ѝ предоставил фалшиво бижу с подправен сертификат. На 31 октомври мъжът е изправен пред съда, който постановява задържането му за шест дни, докато полицията продължава разследването. Според Kathimerini първоначално властите са разглеждали случая като умишлено убийство. Впоследствие разследването продължава и по подозрения за отвличане с цел извършване на тежко престъпление.

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Въпреки засилените издирвателни действия Олга Василиева все още не е открита. Към момента няма потвърждение за смъртта ѝ, а обстоятелствата около изчезването остават неизяснени.

Редактор: Цветина Петкова