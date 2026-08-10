Задържаха 34-годишен мъж след сигнал за отвличане на жена в събота вечерта, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

В Районното управление в Раднево се обадила жена, която съобщила, че сестра ѝ била отвлечена от съпруга си. Минути по-късно екип на „Пътна полиция“ спрял за проверка автомобил, управляван от 34-годишен мъж. В колата пътували още двама мъже - на 38 и 34 години, две момчета - на 13 и 17 години и три жени, сред които и издирваната. За срок до 24 часа е задържан 34-годишният пътник.

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По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава, предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Емил Димов.

Редактор: Дарина Методиева