САЩ отмениха планираната обща снимка на външните министри от Г-20 в първия ден на срещата им в Атланта. Причината е възражението на няколко европейски дипломати срещу възможността да бъдат снимани заедно с руския външен министър Сергей Лавров. Някои от тях дори заплашили да напуснат фотосесията, съобщава АП.

Решението е взето от американския държавен секретар Марко Рубио, след като преценил, че възникналият спор ще отклони вниманието от същинската работа на срещата. Това са съобщили двама американски представители, пожелали анонимност. Самите разговори в Атланта ще се проведат по предварителния план.

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Отмяната на традиционната групова снимка подчертава разногласията в Г-20 по редица международни кризи, засягащи сигурността и световната търговия. Сред основните теми са войната между Русия и Украйна, конфликтът между САЩ, Израел и Иран, американските мита и напрежението в Южнокитайско море.

🛬 FM Sergey Lavrov arrives in the USA to take part in the G20 Foreign Ministers’ Meeting. More on the upcoming Ministerial: https://t.co/BpUQrasvoA 📍 Atlanta, October 30 https://t.co/nOrYxDvLpJ — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 30, 2026

Преди спора около фотосесията няколко държави от Г-20 вече бяха изразили недоволство от поканата към Русия на фона на засилените руски атаки срещу Украйна.

Полският външен министър Радослав Шикорски определи отмяната на снимката като „правилно решение“. Той заяви пред журналисти в Атланта, че не е единственият, който не желае да бъде фотографиран заедно с Лавров.

Германският външен министър Йохан Вадефул също коментира присъствието на руския представител. „С Русия няма нормалност“, заяви той, като допълни, че разногласията трябва да бъдат обсъждани на масата за преговори, без да се изпращат погрешни сигнали за оптимизъм.

От руското външно министерство се оплакаха от затрудненията с издаването на визи за делегацията, които били преодолени в последния момент. Говорителката Мария Захарова заяви, че това е създало впечатление, че не всички във Вашингтон са доволни от присъствието на Лавров.

Американският държавен секретар Марко Рубио призова страните от Г-20 да обединят усилията си за справяне със заплахите за световния икономически ред. Той отправи апела си при откриването на срещата на външните министри на групата.

Снимка: БТА/АП

Рубио посочи като основни предизвикателства сътресенията и напрежението в глобалните доставки на енергия и храни, продоволствените пазари, световните вериги за доставки, международната търговия и свободата на корабоплаване.

Друга причина за напрежение около срещата е отсъствието на Южна Африка, която е сред основателите на Г-20 и единствената африканска държава в групата. Страната не е получила покана от американската администрация.

Украйна също няма да участва в тазгодишната среща. Тя не е член на Г-20, но е била канена на предишни форуми. Американските представители са обяснили, че този път са решили да поканят единствено пълноправните членове на групата.

Говорителката на южноафриканския външен министър Роналд Ламола - Финдила Кунене, заяви, че страната не се е отказала доброволно от участие. Тя приветства подкрепата на други членове на Г-20 и подчерта готовността на Южна Африка да участва при равни условия с останалите държави, когато Великобритания поеме председателството на групата догодина.

Срещата в Атланта трябва да подготви почвата за лидерската среща на Г-20 през декември, която ще бъде домакинствана от президента Доналд Тръмп в неговия голф клуб в Маями.

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Сред приоритетите на Вашингтон е преодоляването на разногласията относно свободата на корабоплаване в стратегически морски райони, включително Ормузкия проток, Червено море, Черно море и Южнокитайско море.

Допълнително напрежение създава възможността за нови американски военни удари срещу Иран след междинните избори в САЩ. Според информация на AP американски представители са предупредили няколко държави от Близкия изток и регионални съюзници да бъдат подготвени за евентуална нова военна операция и ответни действия от Техеран.

Американският държавен секретар Марко Рубио откри разговорите с призив за конструктивен диалог. Той определи настоящия момент като критичен както за САЩ, така и за света заради поредицата от взаимносвързани икономически и геополитически кризи.

Редактор: Георги Иванов