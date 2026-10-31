Британският външен министър Ед Милибанд отправи директно послание към руския си колега Сергей Лавров по време на срещата на външните министри на Г-20 в Атланта, САЩ. „Не печелите тази война и няма да я спечелите“, заяви Милибанд.

Той обвини Москва за смъртта на цивилни в Украйна и припомни руската атака с дронове срещу железопътната гара в Днипро, при която по думите му са загинали 15 души.

Милибанд призова Лавров да има смелостта да каже истината на руския президент Владимир Путин – че Русия не печели войната и няма да я спечели. Британският външен министър подчерта още, че Москва е агресорът и призова международната общност да продължи икономическия и дипломатическия натиск върху Кремъл.

Заради отказ на дипломати да позират с Лавров: САЩ отмениха общата снимка на Г-20

Напрежението на срещата доведе и до отмяната на традиционната обща снимка на външните министри. Причината е, че редица европейски представители отказаха да застанат пред камерите заедно с Лавров.

Редактор: Дарина Методиева