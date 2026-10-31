Снимка: Стопкадър
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Той обвини Москва за смъртта на цивилни в Украйна и припомни руската атака с дронове срещу железопътната гара в Днипро
Британският външен министър Ед Милибанд отправи директно послание към руския си колега Сергей Лавров по време на срещата на външните министри на Г-20 в Атланта, САЩ. „Не печелите тази война и няма да я спечелите“, заяви Милибанд.
Той обвини Москва за смъртта на цивилни в Украйна и припомни руската атака с дронове срещу железопътната гара в Днипро, при която по думите му са загинали 15 души.
Милибанд призова Лавров да има смелостта да каже истината на руския президент Владимир Путин – че Русия не печели войната и няма да я спечели. Британският външен министър подчерта още, че Москва е агресорът и призова международната общност да продължи икономическия и дипломатическия натиск върху Кремъл.
Заради отказ на дипломати да позират с Лавров: САЩ отмениха общата снимка на Г-20
Напрежението на срещата доведе и до отмяната на традиционната обща снимка на външните министри. Причината е, че редица европейски представители отказаха да застанат пред камерите заедно с Лавров.Редактор: Дарина Методиева
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