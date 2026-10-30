Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано на полуостров Халкидики в Северна Гърция днес. Няма съобщения за пострадали или материални щети.

Според предварителните данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина трусът станал в 12:45 ч.

Земетресение с магнитуд 5,8 разлюля Папуа Нова Гвинея

Епицентърът бил на 47 километра югоизточно от Сикия, на полуостров Ситония, а огнището било на дълбочина 15,3 километра.

Редактор: Мария Барабашка