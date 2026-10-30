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Епицентърът бил в морето край полуостров Ситония
Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано на полуостров Халкидики в Северна Гърция днес. Няма съобщения за пострадали или материални щети.
Според предварителните данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина трусът станал в 12:45 ч.
Земетресение с магнитуд 5,8 разлюля Папуа Нова Гвинея
Епицентърът бил на 47 километра югоизточно от Сикия, на полуостров Ситония, а огнището било на дълбочина 15,3 километра.Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС
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