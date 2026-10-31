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Стартът беше даден от язовир „Копринка”
Най-масовият старт на ендуро мотори в България беше даден днес край язовир „Копринка”. Над 600 са мотористите, които се събраха, за да отбележат края на годината.
Участниците стартираха едновременно и трябва да преодолеят 75-километровото трасе.
Общо стартът събра над 2000 души. Всички те отбелязват и едно изключително за България събитие - третото място в света на Теодор Кабакчиев в хард ендуро шампионата.
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