Най-масовият старт на ендуро мотори в България беше даден днес край язовир „Копринка”. Над 600 са мотористите, които се събраха, за да отбележат края на годината.

Участниците стартираха едновременно и трябва да преодолеят 75-километровото трасе.

Общо стартът събра над 2000 души. Всички те отбелязват и едно изключително за България събитие - третото място в света на Теодор Кабакчиев в хард ендуро шампионата.