България се завърна на световния връх в сумото след 16-годишно прекъсване. Симеон Станкович спечели златния медал на Световното първенство в столицата на Азербайджан - Баку, а националният ни отбор приключи участието си с още три бронзови отличия.

Станкович демонстрира категорично превъзходство в категория до 115 килограма, като записа четири последователни победи по пътя към титлата. На полуфинала българинът отстрани Сулде Донгак от Киргизстан, а в решителната среща надделя над унгареца Марсел Горица.

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Постижението му сложи край на продължилото повече от десетилетие и половина чакане за българско световно злато в този спорт. За последно страната ни имаше шампион през 2010 г., когато триумфира Стилиян Георгиев. Той, както и Светослав Бинев преди него, има по две световни титли.

След успеха Станкович призна, че е заминал за Азербайджан с увереност в собствените си възможности. По думите му подготовката с водещи български състезатели, сред които европейският шампион Иван Благоев, е изиграла ключова роля за представянето му.

„Бях сигурен, че трябва да съм медалист, но очаквах и да съм световен шампион“, заяви той.

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С бронзови отличия от първенството си тръгнаха Михаела Христова в категория до 65 килограма и Станислава Атанасова при 80-килограмовите. И двете достигнаха до полуфиналите, но останаха на крачка от възможността да се борят за световната титла.

Христова не скри разочарованието си от загубата срещу представителка на Япония. Според нея срещата е била равностойна, но съперничката ѝ е успяла да вземе предимство в заключителната част. Въпреки пропуснатия шанс за злато българката определи бронза като повод за гордост и мотивация за следващите състезания.

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Смесени чувства изпитваше и Атанасова, която призна, че е пристигнала в Баку с амбицията да стане шампионка. „Бронзов медал от световно първенство е сериозно постижение, но бях дошла за златния. Горда съм, че съм трета в света“, заяви тя и благодари на треньорите, семейството и приятелите си.

Сред запомнящите се представяния беше и това на Анна Методиева. Шесткратната европейска шампионка и победителка от Световните игри се завърна на дохиото след десетгодишно отсъствие и завърши пета. Още в първата си среща тя получи травма в рамото, но въпреки болката успя да спечели следващите си два двубоя.

Редактор: Цветина Петкова