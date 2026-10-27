Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов беше на официално посещение в Барселона по покана на едноименния футболен клуб. В рамките на визитата той проведе срещи с представители на ФК „Барселона“, посети централата на клуба и базата на академията „Ла Масия“. В делегацията беше и началникът на кабинета на министъра Дамян Найденов.

Бяха обсъдени няколко основни области на сътрудничество, сред които подкрепа за развитието на футбола в България, адаптиране на практики на „Ла Масия“ в детско-юношеския футбол, обмен на опит в селекцията на таланти, треньорската методология, спортната наука и медицина. Сред обсъжданите възможности бяха и годишни курсове за треньори и специалисти чрез Barça Innovation Hub (BIHUB), както и консултации по управлението на футболните структури и развитието на спортната инфраструктура.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

Премиерът Румен Радев се срещна с делегация на футболен клуб „Барселона“

Визитата е продължение на разговорите, започнали през юли у нас, когато представители на ФК „Барселона“ представиха пред министър Керязов концепция за четиригодишна програма за развитие на българския футбол. Настоящото посещение е следваща стъпка към конкретизиране на възможностите за бъдещо партньорство.

Снимка: Министерство на младежта и спорта

В рамките на посещението министър Керязов присъства и на „Ел Класико“ между ФК „Барселона“ и „Реал Мадрид“

Редактор: Ралица Атанасова