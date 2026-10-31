Протест се проведе преди дни в София срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков. Софийският градски съд разпореди предсрочното му освобождаване, въпреки че прокуратурата и администрацията на затвора не вярват в поправянето му.

Защитникът на семейството на Милен Цветков – адвокат Менко Менков, обясни, че Николов все още не е освободен, тъй като определението на съда не е влязло в законна сила. То е обжалвано от прокуратурата, която е страна в това производство, и ще се чака произнасянето на Софийския апелативен съд. За това произнасяне няма срок, обясни адвокат Менков в предаването „Събуди се”.

„Съдията, който е постановил решението, се ползва с изключително добра репутация”, каза още адвокат Менков.

Той обясни и как може да се стигне до предсрочно освобождаване на осъден.

„Първата предпоставка, както е в този казус, тъй като той не е рецидивист, е да е изтърпял не по-малко от една втора от наложеното наказание - 9 години лишаване от свобода. А според източниците, от които аз се запознах с информация, той е изтърпял 5 години и 7 месеца. Така че първата кумулативна предпоставка е налице”, обясни адвокат Менков.

„Втората предпоставка е въпрос на преценка на съда. Той не е длъжен да се съобрази нито със становището на затворническата администрация, нито със становището на прокуратурата", обясни адвокат Менков.

„В това производство не се преразглежда казусът по същество и не се отнема правото на някой осъден да бъде освободен предсрочно, защото, освен всичко друго, има изрична забрана, че наказанието не може да бъде налагано с цел отмъщение. Тоест, дали са налице предпоставките за предсрочно освобождаване, е въпрос на преценка по вътрешно убеждение на съдебния състав, който се произнася”, обясни адвокат Менков.

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Редактор: Ина Григорова