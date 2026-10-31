Всяка година в края на октомври улици, магазини и домове се променят заради Хелоуин. Той е особено популярен в САЩ, но се отбелязва и в Ирландия, Великобритания, Канада, Австралия, Нова Зеландия и редица европейски и азиатски държави. В България също се организират тематични партита, училищни инициативи и събития за деца. Но откъде идва тази традиция и какво всъщност се случва на 31 октомври?

Преди тиквите: Огньове и келтски ритуали

Историята на Хелоуин обикновено се свързва със Самхейн (Samhain). Това е древен келтски празник, отбелязващ края на прибирането на реколтата и началото на студената част от годината. Той се е чествал в земите на днешна Ирландия, Великобритания и Северна Франция около 31 октомври и 1 ноември.

Според исторически и фолклорни изследвания келтите вярвали, че в тази нощ границата между света на живите и света на мъртвите става по-тънка и духовете могат да се завърнат сред хората. Затова се палели големи огньове, а участниците в обредите понякога се преобличали в животински кожи и маски. Вярвало се, че така могат да се предпазят от свръхестествени същества или да останат неразпознати от тях.

Хиляди светещи тикви озариха Копенхаген за Хелоуин

Официалният туристически портал на Ирландия представя Самхейн като част от древния календар на келтите, свързана със завършването на земеделския цикъл и подготовката за зимата. Страната дори се определя като родина на Хелоуин заради продължилите повече от две хилядолетия традиции около този период.

Не всички подробности за древните ритуали обаче са категорично установени. В интервю за университета в Кентъки фолклористът Елизабет Рухие-Уилоуби отбелязва, че сведенията за Самхейн се срещат в ирландски саги, записани между IX и XII век, но липсват достатъчно писмени свидетелства от самото начало на традицията.

Как християнството променя празника

С разпространението на християнството в Европа старите сезонни обичаи постепенно се преплитат с църковния календар. През VIII век папа Григорий III премества честването на Деня на всички светии на 1 ноември. По-късно 2 ноември се утвърждава като Ден на задушницата - в памет на починалите.

В навечерието на Деня на всички светии се отбелязвала All Hallows' Eve - вечерта преди празника. От това название постепенно се оформя думата Halloween.

Снимка: БГНЕС/ Полска украса за Хелоуин

Съвременният Хелоуин е резултат от наслагването на различни традиции - келтски, християнски и народни. Изданието HISTORY проследява именно това преплитане, като посочва, че през Средновековието в части от Англия и Ирландия бедни хора обикаляли домовете и получавали специални сладкиши срещу обещание да се помолят за починалите близки на домакините. Практиката била известна като „soul-ing“ и се смята за един от предшествениците на днешното обикаляне за лакомства.

Защо се дълбаят тикви и откъде идва „Пакост или лакомство“

Един от най-разпознаваемите символи на Хелоуин има ирландски произход. Преди тиквите да се превърнат в традиционна украса, хората в Ирландия и Шотландия издълбавали лица в ряпа и картофи, поставяли вътре свещ и ги използвали като фенери.

Снимка: iStock

Обичаят се свързва с легендата за Стиснатия Джак, който според ирландски фолклор успял да надхитри Дявола, но след смъртта си не бил приет нито в Рая, нито в Ада. Осъден да скита по света, той носел със себе си въглен, поставен в издълбан зеленчук, за да осветява пътя си. Така се появява образът на тиквения фенер.

Когато ирландските имигранти пренасят традицията в Северна Америка през XIX век, те заменят ряпата с тикви, защото са по-големи, по-лесни за издълбаване и широко разпространени там.

Популярното „Пакост или лакомство“ също има по-сложен произход, отколкото изглежда. То съчетава средновековни обичаи за обикаляне по домовете, шотландската и ирландската традиция на маскирането и по-късни американски практики. През XX век обикалянето на деца в костюми, които искат сладкиши от съседите, постепенно се превръща в един от основните елементи на празника.

Как Хелоуин се превръща в световно явление

Снимка: БГНЕС/ Хелоуин в Белия дом

Хелоуин придобива широка популярност в САЩ през XIX век. Ирландски и шотландски имигранти пренасят обичаите си отвъд Атлантическия океан, а с времето празникът се разпространява и сред останалото население. През XX век той вече се оформя като масово светско събитие с костюми, украса, детски игри и тематични партита.

Киното, телевизията, музиката и рекламата допринасят за превръщането му в международен културен феномен. Образите на вещици, вампири, призраци и чудовища се разпространяват чрез филми и сериали, а търговската индустрия превръща подготовката за празника в отделен сезон за продажби на костюми, сладкиши и декорация.

Днес Хелоуин се отбелязва по различен начин в различните държави. В Ирландия се организират фестивали, паради и събития, свързани със Самхейн. В САЩ и Канада основен акцент са детските обиколки за лакомства, украсените къщи и костюмираните партита. В Япония празникът е популярен най-вече с масовите събирания и уличните прояви в големите градове.

Снимка: БГНЕС/ Хелоуинска украса във Виетнам

Хелоуин празник ли е всъщност

Отговорът зависи от това какво разбираме под „празник“. Хелоуин е широко разпространено културно и обществено отбелязване, но в повечето държави не е официален национален или неработен ден. Датата му е фиксирана - 31 октомври, а основните прояви са свързани с развлечения, костюми и местни традиции.

В католическия календар 1 ноември е Денят на всички светии - религиозен празник, посветен на почитта към светците. На 2 ноември следва Денят на задушницата. В някои християнски общности тези дати се отбелязват с богослужения и посещения на гробищата, което е различно от съвременния светски образ на Хелоуин.

Самхейн пък продължава да се отбелязва и днес от някои съвременни езически и неоезически общности, за които той има духовно и религиозно значение.

Българският контекст: Хелоуин срещу 1 ноември

В България Хелоуин не е част от традиционния народен календар. Популярността му нараства с навлизането на западната масова култура, а през последните години тематични събития, основно за деца, се организират почти навсякъде.

Според БТА празникът вече се отбелязва в България наред с редица европейски и други държави. Присъствието му у нас обаче предизвиква спорове заради близостта с 1 ноември - Деня на народните будители.

През октомври 2025 г. кметът на община Елин Пелин издаде заповед, с която забранява празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Решението е мотивирано с предстоящото отбелязване на Деня на народните будители.

Редактор: Ралица Атанасова