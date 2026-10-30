Снимка: Стопкадър
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Историческият парк „Тиволи“ посреща посетителите с тематични декорации
Копенхаген се потопи в празничната атмосфера на Хелоуин. Историческият парк „Тиволи“ и тази година е украсен с хиляди светещи тикви, а тематичните декорации и оживените пазари привличат посетители от различни страни.
Още на входа на парка гостите са посрещнати от десетки осветени тикви, а из алеите могат да бъдат видени различни фигури - от вещици до митични циклопи, изработени изцяло от тикви. Посетителите описват атмосферата като уютна и впечатляваща, а някои от тях смятат, че празникът в Копенхаген има по-традиционно и автентично излъчване в сравнение с този в САЩ.
„Живей красиво”: Идеи за оригинална есенна декорация на дома
Въпреки студеното и дъждовно време празничната украса създава усещане за топлина, а светлините обхващат целия парк. За много от гостите именно мащабът на декорациите превръща посещението в специално преживяване.
След края на празненствата обаче тиквите няма да бъдат изхвърлени. Те ще бъдат транспортирани до зоологическата градина в Копенхаген, където ще бъдат нахранени слоновете.Редактор: Ралица Атанасова
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