Копенхаген се потопи в празничната атмосфера на Хелоуин. Историческият парк „Тиволи“ и тази година е украсен с хиляди светещи тикви, а тематичните декорации и оживените пазари привличат посетители от различни страни.

Още на входа на парка гостите са посрещнати от десетки осветени тикви, а из алеите могат да бъдат видени различни фигури - от вещици до митични циклопи, изработени изцяло от тикви. Посетителите описват атмосферата като уютна и впечатляваща, а някои от тях смятат, че празникът в Копенхаген има по-традиционно и автентично излъчване в сравнение с този в САЩ.

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Въпреки студеното и дъждовно време празничната украса създава усещане за топлина, а светлините обхващат целия парк. За много от гостите именно мащабът на декорациите превръща посещението в специално преживяване.

След края на празненствата обаче тиквите няма да бъдат изхвърлени. Те ще бъдат транспортирани до зоологическата градина в Копенхаген, където ще бъдат нахранени слоновете.

Редактор: Ралица Атанасова