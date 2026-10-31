Всичко стана много скъпо. Спекулата направи така, че цените просто обърнаха знака в евро. Това заяви Любо Киров в студиото на „Събуди се“. Певецът коментира поскъпването на живота и отражението му върху културните събития след въвеждането на единната европейска валута.

По думите му увеличените разходи неизбежно се отразяват и върху цените на концертните билети. „Наемите на залите се увеличават двойно. Няма как това да не се отрази на билетите“, обясни изпълнителят. Той подчерта, че артистите понякога се отказват от част от печалбата си, за да могат да продължат да се срещат с публиката.

Мона и Любо Киров за общата си песен

Въпреки икономическата ситуация Киров очаква хиляди почитатели на двата си предстоящи концерта в зала 1 на НДК през ноември. Той благодари на хората, които вече са закупили билети, включително на много от посетилите националното му турне.

Певецът разказа и за новия си албум, който определи като не толкова комерсиален, но особено близък до собствените му музикални предпочитания. На рождения си ден, 26 октомври, той представи и нов видеоклип, режисиран от Васко Стефанов. Визията му е вдъхновена от музиката на 80-те години, а ефектите са създадени с реални светлини и прожекции, вместо с компютърно генерирани изображения.

Киров коментира и навлизането на AI в музиката. „Все още не съм си написал нито един албум с изкуствен интелект“, заяви той. По думите му продължава сам да създава текстовете си, защото държи те да преминават през собствените му преживявания и емоции.

Според изпълнителя най-сигурният начин публиката да усети истинските качества на един артист остава живият концерт. Затова и той не се изкушава от предложения за мащабни сценични ефекти, които не отговарят на стила му. „Ние залагаме на живото свирене и енергията от направената музика в момента“, подчерта Киров.

В разговора певецът засегна и темата за честността. Той призна, че понякога реагира остро на несправедливостите, въпреки съветите на майка си да не се опитва да промени света. „Човек като говори истината, понякога получава шамари“, сподели изпълнителят.

Любо Киров: Смятам се за щастливец

В навечерието на Деня на народните будители Киров коментира и присъствието на негови песни в учебниците по музика. Той подчерта, че приема това като признание, но не и като повод за самовъзвеличаване. „Оценките винаги са от другите към теб, не от нас самите за нас“, каза певецът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова