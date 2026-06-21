В неговия глас винаги е имало поп звучене, в нейния - фолклор. Направиха песен заедно, а той я покани и на турнето си, което вече започна в цялата страна.

Къде стои традицията и къде попа в тази комбинация - Мона и Любо Киров в предаването „На фокус”.

„Моята среща с Мона беше бърза и емоционална. Аз имам интуиция за хора, с които мога да колаборирам. Тя ми допадна като човек, бързо се разбрахме. Беше ясно, че с нея ще се работи лесно, затова я оставих да направи песента”, каза Любо Киров.

Мона е специален гост на всички дати от турнето на Любо Киров.

„Аз съм артист, който има много ясно изградена визия за това какво иска да се случва около него. Аз винаги имам основни елементи, които изграждат моята визия”, признава Мона.

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Редактор: Ина Григорова