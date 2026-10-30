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Той умело съчетава артистичния подход с медицинската експертиза
Д-р Винсент Уонг е роден в Малайзия. Завършва медицина, но избира нехирургичната естетична медицина за свое призвание. Днес живее в Лондон и съчетава двете си големи страсти – медицината и модата. Как един лекар се озовава на модните подиуми – вижте във видеото в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.
Винсент Уонг е на посещение в България и сподели, че за него е удоволствие да бъде тук и да говори за естетиката, към която изпитва истинска страст. Той сподели, че е бил у нас преди 14 години и се радва отново да се върне.
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„С естетичната медицина чувствам, че мога да помогна на хората да постигнат съответствие между начина, по който се чувстват отвътре и начина, по който изглеждат отвън, и то по много безопасен начин, с минимален период на възстановяване. За мен е чест да мога да помагам на хората да възвърнат самочувствието си“, каза д-р Уонг.
Според него красотата на естетиката е в това, че тя е съчетание между наука и изкуство. „Смятам, че естетиката трябва да бъде част от един по-широк разговор за цялостното ни здраве и за начина, по който възприемаме себе си или за начина, по който искаме да се представяме пред света. Затова мисля, че външният вид, прическата, модата, всичко това се съчетава много добре и върви ръка за ръка“, каза още лекарят.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
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