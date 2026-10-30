Григор Димитров получи покана за квалификациите на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж, след като чехът Якуб Меншик се оттегли заради контузия. Надпреварата ще се проведе от 2 до 8 ноември.

Отпадането на Меншик, който заема 16-о място в световната ранглиста на АТП, доведе до промени в схемата. На негово място директно в основната част влиза французинът Кентен Алис, а освободената от него „уайлд кард“ покана е дадена на младия Моис Куаме.

Григор Димитров започва участието си на „Чалънджър“ турнира в Порто

"Поради контузия, получена във Виена, Якуб Меншик се оттегля от турнира", написаха организаторите в социалната мрежа X.

Димитров е финалист в Париж от 2023 година.

Редактор: Георги Иванов