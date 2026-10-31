Войната между Русия и Украйна, дипломатическите усилия за постигане на споразумение между Вашингтон и Техеран и обстановката в Близкия изток бяха сред основните теми на разговор между турския външен министър Хакан Фидан и американския държавен секретар Марко Рубио.

Двамата проведоха среща в американския град Атланта в рамките на форума на външните министри от Г-20. Освен международните конфликти те обсъдиха и възможностите за разширяване на сътрудничеството между Анкара и Вашингтон.

САЩ и Русия с нов разговор за края на войната в Украйна

Особено внимание е било отделено на продължаващите контакти между САЩ и Иран, ситуацията в Ивицата Газа и перспективите за дипломатическо уреждане на войната в Украйна.

След разговора Рубио даде положителна оценка на срещата. В публикация в социалната мрежа X той я определи като „чудесна“ и посочи, че двамата са обсъдили начини за задълбочаване на двустранното партньорство в подкрепа на международния мир и стабилност.

Дипломатическите разговори се провеждат на фона на засилените контакти между Турция и САЩ. Наскоро президентите Реджеп Тайип Ердоган и Доналд Тръмп също обсъдиха по телефона двустранните отношения и ключови международни въпроси.

Войната в Украйна ще бъде темата на срещата между Марко Рубио и Сергей Лавров

Тогава Ердоган заяви готовността на Анкара да съдейства за възобновяване на преговорите между Москва и Киев с цел прекратяване на войната. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски се очаква да пристигне на работно посещение в Турция по покана на Ердоган.

Редактор: Цветина Петкова