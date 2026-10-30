Полша предоставя на Украйна два изтребителя МиГ-29, чийто експлоатационен цикъл е приключил и вече не могат да се използват от полската армия. В замяна ще получи безпилотни летателни апарати. Това съобщи полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш по време на брифинг в 12-а авиобаза за безпилотни апарати в Мирославец.

Двата бойни самолета вече са официално изведени от експлоатация в Полша, уточни военният министър. Той подчерта, че Украйна е натрупала огромен практически опит в бойните действия с дронове „сред държавите, които са на добрата страна”, и полската армия може да извлече сериозни ползи от това ноу-хау.

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Коментирайки съдбата на останалите полски изтребители МиГ-29, Кошиняк-Камиш заяви, че правителството във Варшава обсъжда възможността част от тях да бъдат продадени. По думите му България е заявила интерес към придобиването им, като въпросът бил водеща тема по време на разговорите с българските държавни представители при визитата им във Варшава през септември.

Страната ни от години разчита на партньорството с Варшава за поддръжката и осигуряването на двигатели за българските МиГ-29, които охраняват родното въздушно пространство до окончателното въвеждане в експлоатация на новите изтребители F-16.

Редактор: Мария Барабашка