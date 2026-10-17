Румънски изтребители F-16 са свалили два дрона, навлезли във въздушното пространство на страната. Случаят е от тази вечер около 18:00 ч., съобщиха от румънското Министерство на националната отбрана.

Двата безпилотни летателни апарата са били забелязани над Черно море от пилоти на Военновъздушните сили на Румъния.

Към момента в съобщението не се посочват допълнителни подробности за произхода на дроновете и обстоятелствата около навлизането им в румънското въздушно пространство.

Редактор: Габриела Павлова