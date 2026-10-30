Разследващите в Румъния възстановиха пълната хронология на събитията около обира на летище „Хенри Коанда” , предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Случаят започва на 9 януари, когато майка и дъщеря кацат на аеропорта с частен полет от Дубай. Въпреки че двете твърдят пред граничните власти, че пътуват без багаж и нямат нищо за деклариране, при митническата проверка служителите откриват и конфискуват сума от приблизително 700 000 евро. Парите са поставени в специален чувал, който е запечатан с пломба от митнически инспектор и прибран на съхранение в сейфа на пътническия митнически пункт.

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Още през април обаче излиза наяве ключова подробност. Според данни на телевизия „Диджи24” митническите органи са изготвили официален доклад, предупреждаващ, че крупната сума не се съхранява при подходящи мерки за сигурност. Въпреки констатациите, тогава не са предприети никакви действия за преместването на парите или подобряване на условията.

Развръзката настъпва на 23 октомври, когато друг митнически служител инспектира съдържанието на сейфа и забелязва, че чувалът видимо е загубил от първоначалния си обем и тегло. Макар пломбата да изглеждала напълно непокътната, внимателният оглед разкрил подозрителен преправен шев на дъното. Подозренията са, че платът е бил разпран, изпразнен и прецизно зашит отново, без да се засяга основното запечатване. При отварянето вътре са намерени една банкнота и натъпкани листове хартия.

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След сигнала към полицията криминалистите се опитват да стеснят кръга на лицата с реален достъп до помещението и касата. Съществен проблем за разследването се оказва фактът, че в самата стая със сейфа не е имало инсталирани охранителни камери, макар коридорът, водещ към нея, да е бил под денонощно видеонаблюдение.

Паралелно с криминалното производство тече и вътрешна проверка, която да установи спазени ли са служебните протоколи и кои длъжностни лица носят пряка отговорност за компрометираната сигурност.

Редактор: Мария Барабашка