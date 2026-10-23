Митнически инспектори и гранични полицаи в Румъния откриха 24 дрона на стойност над един милион леи в микробус с българска регистрация, спрян за проверка близо до моста Калафат-Видин, съобщиха от Румънската митническа служба.

Шофьорът не е могъл да представи документи, доказващи произхода на стоката. Той е заявил, че пратката пътува от България за Германия, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

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В товарното отделение властите са открили 24 дрона и две „интелигентни“ батерии за полети. Оборудването е разполагало с усъвършенствани системи за заснемане – включително термокамери – и е било способно да лети на голяма височина.

Два от апаратите са транспортни дронове, всеки от които може да пренася товари с тегло до 80 килограма. От румънските митнически служби заявиха, че подобна техника се използва и за контрабанда на цигари.

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Общата стойност на откритите стоки възлиза на 1 011 000 леи (188 946 евро). Цялото оборудване е иззето от властите с цел последваща конфискация, а микробусът е откаран в централата на Регионалната митническа дирекция в Крайова, където е изготвена необходимата документация, а стоките – прибрани за съхранение.

За установените нарушения на водача е наложена глоба в размер на 15 000 леи (2803 евро).

Редактор: Никола Тунев