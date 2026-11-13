Спорните промени в заплащането на личните асистенти, липсата на реформи в бюджета за 2027 г. и позицията на България по европейската декларация за Украйна коментираха заместник главният редактор на вестник „Сега“ Петьо Цеков, Александър Сиди от ВМРО и комуникационният експерт Нидал Алгафари в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Цеков проектобюджетът не предлага съществени реформи, а предвидените промени в заплащането на личните асистенти показват липса на предварителен диалог със засегнатите хора. „В началото си мислех, че това е просто един обикновен бюджет без реформи. Но и в бюджета за следващата година няма нищо като реформи“, коментира журналистът. По думите му опитът възнагражденията на асистентите да бъдат отделени от автоматичното увеличение на минималната работна заплата е довел до сериозно недоволство.

Александър Сиди също разкритикува начина, по който се предлагат промените. „Едва ли от този сектор трябваше да започнат реформите“, заяви той и допълни, че подобни решения не бива да се вземат без разговор с хората, които ще бъдат засегнати. Според него управляващите имат проблем и с обясняването на собствените си политики.

Нидал Алгафари изрази мнение, че правителството е избрало да започне ограниченията от една от най-уязвимите групи. „Трудно е да тръгнеш срещу полицията, срещу армията, срещу пенсионерите, срещу администрацията“, посочи комуникационният експерт. Според него недостигът на средства и поскъпването на живота допълнително усложняват ситуацията.

Втората основна тема беше позицията на премиера Румен Радев по европейската декларация, свързана с войната в Украйна. Дискусията се разгоря около заявените от него резерви към текста и отпадането на формулировка за подкрепа на преговорите в Абу Даби.

„Имаме проблем с формулировки, които означават, че ние не сме в общия поток. Опитваме се да защитим някаква по-различна позиция, която не е ясна“, коментира Петьо Цеков. Според него документът трябва да се разглежда и в контекста на евентуалното участие на европейски представители в бъдещи мирни преговори.

Александър Сиди защити правото на България да има собствена позиция, която невинаги съвпада с тази на останалите европейски държави. По думите му Радев последователно отстоява тезата, че страната не трябва автоматично да подкрепя всяко решение на европейските си партньори.

Алгафари обаче изрази съмнение в яснотата на тази политика. „Едно говорят, съвсем друго правят, а какви са им намеренията, само Господ знае“, заяви той. Според комуникационния експерт премиерът се опитва едновременно да запази отношенията си с европейските лидери и да отговори на очакванията на различни групи избиратели.

Тримата коментираха и напрежението около големите търговски вериги и действията на Комисията за защита на конкуренцията, като поставиха въпроса за икономическото влияние на международните компании и отношенията им с държавата.

Целия разговор гледайте във видеото.