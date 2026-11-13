Намаляването на планираните средства за отбрана през 2027 г. може да наложи преразглеждане на част от проектите за модернизация на Българската армия. Още по-сериозно притеснение обаче буди липсата на съществен ръст в разходите за личен състав. Това заяви бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Коментарът му дойде след представянето на проектобюджета за отбрана от настоящия военен министър Димитър Стоянов. За 2027 г. са предвидени 2,23% от брутния вътрешен продукт вместо заложените по-рано 2,33%. Въпреки това общият бюджет на Министерството на отбраната нараства със 17% спрямо настоящата година и достига 3,151 млрд. лева.

„Би било добре да се следва приетият от правителството план за нарастване на разходите за отбрана. Очевидно това не е възможно и няма да е толкова лесно с 2,23% да се изпълнят задачите, планирани при 2,33%“, посочи Запрянов.

Според него положителната новина е увеличението на капиталовите разходи, които ще бъдат насочени към придобиване на нова техника и въоръжение. Сред проектите са изтребителите F-16, бойните машини за Сухопътните войски, корабостроителната програма, системите за противовъздушна отбрана IRIS-T и новите 3D радари. Значителна част от финансирането ще бъде осигурена чрез европейския механизъм SAFE.