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„Това, което мен ме притеснява, е, че имаме фактически застой и задържане на разходите за личен състав“, подчерта бившият министър. Той припомни, че през предходната година в армията са постъпили около 1300 нови военнослужещи, но предупреди, че без средства за допълнителни назначения през 2027 г. недостигът на кадри може да се запази. „Новата техника, която ще имаме, изисква и личен състав, който да я експлоатира“, допълни Запрянов.
Бившият военен министър коментира и поредния кръг от разговори между САЩ, Русия и Украйна. По думите му възобновяването на дипломатическите контакти е положителен сигнал, но най-трудните въпроси, включително бъдещето на окупираните украински територии, остават нерешени.
„Няма как да има сигурност в Европа и някой да реши сигурността ѝ без участието на европейските страни“, категоричен беше Запрянов. Според него и Москва, и Киев ще трябва да търсят компромиси, тъй като нито една от страните не е в състояние бързо да постигне решителен военен успех.
Той определи засилените руски удари срещу украинската инфраструктура и действията срещу търговски кораби в Черно море като опит за натиск върху Киев преди евентуални договорености. Запрянов предупреди, че военните действия в региона застрашават корабоплаването, увеличават застрахователните разходи и оскъпяват морския транспорт.
Бившият министър подчерта, че дипломатическите усилия не трябва да означават прекратяване на подкрепата за Украйна. „Въоръжаването на Украйна и помощта за Украйна е абсолютен императив, защото без тази помощ тя отдавна щеше да е капитулирала. Ние помагаме на жертвата, за да не се реализират амбициите на агресора“, заяви Запрянов.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петкова