Над 30 жалби са внесени в Комисията за защита на правата на човека към Народното събрание само за ден, след като станаха ясни „позорните” промени в Закона за личната помощ, които засягат личните асистенти, казаха на брифинг от ДПС, предава БГНЕС.

От партията отново се обявиха твърдо против орязването на социалните придобивки на най-уязвимите групи. От ДПС бяха категорични, че няма да допуснат подобно отношение към семействата в нужда.

ДПС представиха и свои предложения за промени в данъчните закони. Партията предлага сериозно облекчаване на административната тежест за родителите. Целта е „мярката наистина да бъде достъпна до всеки един, да няма тежести и утре-другиден да няма проблеми с контролните органи”, като всичко се попълва лесно директно в данъчната декларация.

Депутатите настояват да се предотврати „шоково поскъпване на такса битови отпадъци в резултат на увеличение на данъчните оценки“, за да бъдат защитени бюджетите на домакинствата.

От ДПС искат отпадане на рестриктивните текстове, за да не се превръщат в нарушители хората, „които са решили да споделят с приятели и близки по повод домашната ракия”.

В подкрепа на бизнеса, ДПС предлага да отпадне ДДС регистрацията за предприемчиви лица, които извършват първа продажба на жилище или имот. За да се стимулират стартъп компаниите на младите предприемачи, се предвижда възможност за прехвърляне на загубата за срок от 10 години на 100%. Също така, от формацията поискаха запазване на намалената ставка по ДДС за туризма, като мярка в полза на сектора.