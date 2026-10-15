Пожар избухнал на борда на танкер, закотвен в румънски териториални води в сряда вечерта. Министърът на отбраната на северната ни съседка заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента.

Дронове удариха танкер в Черно море



Румънските военноморски власти съобщиха, че са били уведомени от химическия и петролен танкер „Яра Джей“ за пожар на борда. Екипажът беше евакуиран и е в безопасност.



Това е поредният инцидент в Черно море, който показва растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени пет търговски кораба, като около 23-ма моряци са загинали или са в неизвестност.

Редактор: Цветина Петрова