Петролна рафинерия в руския град Ярославъл беше ударена при украинска атака с дронове. Това съобщи губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев. Двама служители са ранени. Избухнал е и пожар, а на място работят пожарни екипи за гасенето му, информира още Евраев.

Украински дронове атакуваха руската петролна инфраструктура

Междувременно Русия нанесе масиран удар срещу украински енергийни съоръжения във Виницка, Днепропетровска и Харковска област, информира руското Министерство на отбраната. То добави, че руските сили са ударили и пристанищна инфраструктура в Одеска област, както и кораби, използвани с военна цел.

Междувременно стана ясно, че силите за противовъздушна отбрана на Русия са прехванали близо 500 украински дрона, насочени към Москва тази нощ. Информацията съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин.

“Между 20:30 ч. на 2 ноември и 07:30 ч. на 3 ноември 493 дрона бяха насочени в посока региона на Москва. Голяма част бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната в подстъпите към града. 187 дрона бяха неутрализирани, докато се приближаваха към Москва”, написа Собянин в приложението Telegram.

Украинските атаки срещу Москва бяха нанесени в деня, когато в САЩ се провеждат ключови за управлението на президента Доналд Тръмп междинни избори, който призова двете страни да прекратят взаимните си атаки срещу енергийната си инфраструктура.

Редактор: Станимира Шикова