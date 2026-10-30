Мечка нахлу в къща за гости в Кресна, научи NOVA. На кадрите се вижда как дивото животно влиза в кухнята на имота. После се разхожда и в двора. От Изпълнителната агенция по горите обявиха, че мечката е забелязвана многократно в района. Предприети са действия за улавянето и преместването ѝ. Това става ясно от публикация във Facebook страницата на ИАГ.

Съвместно с компетентните институции в момента на терен се поставят специализирани капани за безопасното улавяне на животното. В действията участват експерти от Изпълнителната агенция, Държавно горско стопанство – Кресна, Министерството на вътрешните работи, WWF и Дирекция "Национален парк Пирин“, пише агенция "Фокус".

Какво да правим, ако се натъкнем на мечка в гората

След улавянето мечката ще бъде упоена от специалисти и транспортирана до подходящо за вида естествено местообитание, отдалечено от населени места, където ще бъде освободена.

Предприетите мерки са насочени както за гарантиране на безопасността на местните жители, така защита на дивото животно. Основната цел на институциите е да се предотвратят потенциални рискове от нежелани срещи между хора и мечката.

Мечка е забелязана край Симеоновския лифт на Витоша

От Агенцията призовават жителите и посетителите на района да проявяват повишено внимание. При евентуална среща с мечка да не се предприемат опити за приближаване, прогонване или самостоятелно улавяне на животното.

Гражданите следва да запазят спокойствие, да се отдалечат бавно от мястото и при първа възможност да подадат сигнал на телефон 112.

Междувременно стана ясно, че паркът в Белица има нов обитател. Той се казва Явор и от 2012 г. насам живее в зоопарка в Ловеч. Обитава тесни бетонни заграждения без растителност и без възможност да проявява естествените си навици. Сега за първи път от години мечокът ще има пространство, басейн, в който да се къпе и бърлога, в която да се крие за зимния си сън.

Редактор: Габриела Павлова