През есента мечките се хранят почти денонощно, за да натрупат необходимите мастни запаси за зимата, обясняват от Изпълнителната агенция по горите. Това е от съществено значение за оцеляването на животните, тъй като по време на зимния сън могат да загубят между 30 и 50 процента от телесното си тегло.

В края на златния сезон и началото на зимата мечките могат да се приближат до населени места в търсене на храна. Изоставените овощни градини в покрайнините на селата често им осигуряват достъп до плодове. Понякога животни, привлечени от необрани овощни дървета или хранителни отпадъци в контейнерите за смет, навлизат и във вътрешността на населените места. Това може да се случи и през нощта, когато движението на хора е по-ограничено.

Мечка е забелязана край Симеоновския лифт на Витоша

Макар подобни случаи да са редки, е важно да се предприемат превантивни мерки за намаляване на риска. Не изхвърляйте хранителни отпадъци извън определените за това места, затваряйте плътно контейнерите за смет и обирайте овощните дървета в населените места, съветват от ИАГ.

Как да постъпим при среща с мечка?

• Запазете спокойствие и се отдалечете бавно, като отстъпвате назад, без да изпускате животното от поглед. Не бягайте, не правете резки движения, не крещете и не хвърляйте предмети по мечката, тъй като това може да я провокира.

• Говорете с равен и спокоен глас, като дадете възможност на животното да се оттегли. Не се приближавайте до него и не се опитвайте да го прогонвате. Отдалечете се внимателно по пътя, по който сте дошли.

• Спазването на тези препоръки помага за намаляване на риска от нежелани срещи и допринася за безопасността на хората и опазването на дивите животни.