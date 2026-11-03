Напрежение и остри сблъсъци избухнаха в село Петропавловска Борщаговка в покрайнините на Киев, където цивилни граждани се събраха на протест пред сграда, охранявана от бойци на Националната гвардия на Украйна.

❕️️️️️️️ Петропавлівська Борщагівка: ситуація на дану хвилину Кореспондент Укрінформу перебуває на місці подій Відео: Укрінформ https://t.co/956HWEw1xw — Ukrinform (@UKRINFORM) November 2, 2026

До ескалацията се стигна след слухове в социалните мрежи и канали в Telegram, че в сградата незаконно се държат като заложници и се изтезават в мазето около 40 мъже – част от тях новомобилизирани, като се появиха и непроверени твърдения за един загинал.

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В официално изявление 1-ви корпус на Националната гвардия „Азов” отрече информацията за мъчения и смъртен случай. Оттам поясниха, че в обекта, определен като пункт за временно разполагане, са се намирали новомобилизирани, както и военнослужещи, задържани след самоволно напускане на частите си, които са очаквали ново разпределение. Четирима от тях са получили наранявания и са били изпратени в болница за медицински преглед.

„Ако се докажат каквито и да е незаконни прояви на насилие на територията на военния обект, отговорните лица ще понесат съответното наказание”, подчертаха от 1-ви корпус на Националната гвардия.

По информация на очевидци и журналисти на място, напрежението ескалирало, след като събралото се множество започнало да замеря сградата с яйца и съборило тухлена ограда в опит да нахлуе вътре. Военните и полицията са отговорили с употреба на сълзотворен газ и предупредителна стрелба във въздуха, след което са пристигнали допълнителни подкрепления. Протестиращите се опитали да спрат и автобус, изпратен да транспортира част от намиращите се в сградата лица, като са рязали гумите му.

От Националната полиция заявиха, че съобщенията за незаконно задържане и жертви са неверни. Служителите на реда се отзовали на сигнал от частна линейка, която твърдяла, че е спряна и няма достъп до пострадал в сградата. По думите на началника на превантивната дейност в полицията Борис Бреус, слуховете са разпространени от жена, представила се за собственик на медицинска компания.

Военният омбудсман на Украйна Олга Решетилова съобщи, че на място се извършва проверка на всички обстоятелства. „Всички военнослужещи са в безопасност, оказва се медицинска помощ”, увери тя, като допълни, че на близките на задържаните е осигурена възможност за комуникация.

Около 22:00 ч. вечерта на мястото пристигна и началникът на президентската канцелария Кирило Буданов.

„Дойдох тук, за да разбера какво се случва”, заяви Буданов пред местни медии. Той уточни, че в сградата имало 14 военнослужещи, а транспортирането на пострадалите било възпрепятствано от блокадата на гражданите.

„Това е нещо, което просто не трябваше да се случва и не е правилно”, допълни Буданов.

Разследването по изясняване на всички факти около инцидента продължава.

Редактор: Мария Барабашка