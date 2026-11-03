Съединените щати гласуват на решаващи за управлението на Доналд Тръмп междинни избори. Избирателите подновяват изцяло Камарата на представителите и една трета от Сената.

Според проучвания на "Асошиейтед прес" и "Ройтерс" икономиката е водеща тема, а нагласите дават предимство за Демократическата партия. Ако тя спечели контрола над двете камари, ще блокира напълно законодателната програма на Тръмп за следващите 2 години.

Предстоят междинни избори в САЩ, резултатът ще отекне далеч отвъд границите на страната

Успех на процедура за отстраняване на президента от власт обаче би бил невъзможен поради липса на две трети мнозинство в Сената. Все пак загубата на Конгреса ще доведе до политическа парализа във Вашингтон и спиране на реформите на Тръмп.

NOVA ще следи изборния ден с преки включвания на кореспондента си в САЩ Галина Петрова.