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Съединените щати гласуват на решаващи за управлението на Доналд Тръмп междинни избори. Избирателите подновяват изцяло Камарата на представителите и една трета от Сената.
Според проучвания на "Асошиейтед прес" и "Ройтерс" икономиката е водеща тема, а нагласите дават предимство за Демократическата партия. Ако тя спечели контрола над двете камари, ще блокира напълно законодателната програма на Тръмп за следващите 2 години.
Предстоят междинни избори в САЩ, резултатът ще отекне далеч отвъд границите на страната
Успех на процедура за отстраняване на президента от власт обаче би бил невъзможен поради липса на две трети мнозинство в Сената. Все пак загубата на Конгреса ще доведе до политическа парализа във Вашингтон и спиране на реформите на Тръмп.
NOVA ще следи изборния ден с преки включвания на кореспондента си в САЩ Галина Петрова.
Редактор: Станимира Шикова