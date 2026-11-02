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Незамръзващата река и покрититете със скреж червени върби потапят туристите в красотата на природата
Студена вълна понижи температурите в района на Хучжун – известен като „най-студения град в Китай“, в префектура Да Синганлин, провинция Хейлундзян, до минус 28 градуса по Целзий в неделя. По бреговете на река Хума се образуваха впечатляващи ледени кристали.
На разсъмване над повърхността на реката се издигаше па́ра, а червените върби, тополите и храстите по бреговете бяха покрити с кристална скреж, създавайки деликатна и приказна гледка.
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Използвайки природните си ресурси, свързани с екстремно ниските температури, Хучжун продължава да развива туристическия си бранд „Най-студеният град в Китай“. Районът навлиза в най-подходящия сезон за наблюдение на ледени и снежни пейзажи. Сред атракциите са незамръзващата река, покритите със скреж червени върби и разнообразните зимни преживявания. Посетителите са поканени да се потопят в зимната приказка на Севера.Редактор: Цветина Петрова
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