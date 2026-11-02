Окръжната прокуратура в Стара Загора повдигна обвинение на 56-годишен мъж за умишлен палеж на автомобил в Гълъбово. Огънят се разпространил и към съседни имоти – къща и складова постройка. Няма пострадали хора.

Инцидентът станал на 1 ноември. По данни на прокуратурата мъжът залял с бензин автомобила, собственост на 44-годишна жена, и след това го запалил. Колата била паркирана пред дома на нейни близки, предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

Пламъците застрашили живота на хората, живеещи в съседните имоти. На място пристигнали екипи на пожарната, които успели да потушат огъня. Според събраните до момента доказателства мъжът и жената се познавали, а предполагаемата причина за палежа са влошени лични отношения.

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Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Редактор: Дарина Методиева