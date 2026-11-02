Снимка: БТА/EPA/Neil Hall
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Целта на проекта е да възстанови привлекателността ѝ като търговска дестинация
Част от прочутата лондонска улица „Оксфорд Стрийт“ с дължина близо един километър, вече е затворена за всякакъв вид превозни средства, включително велосипеди и тротинетки.
„Пазаруването от магазините там е изключително важно – то е част от това, което сме ние. Имаме богата история, но през последните едно-две десетилетия се наблюдава упадък. Аз го наричам „управляван упадък“. Като добавим към това конкуренцията от онлайн търговията и големите търговски центрове извън града, става ясно, че трябва да опитаме нещо ново“, каза кметът на Лондон Садик Хан.
Снимка: БТА/EPA/Neil Hall
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Промяната е част от плана за съживяване на една от най-натоварените търговски улици във Великобритания, като подготовката е отнела повече от две десетилетия.
Снимка: БТА/EPA/Neil Hall
„Работихме съвместно с колеги от Барселона, Копенхаген, Ню Йорк и Париж. Всички данни показват, че когато една улица се превърне в пешеходна зона, потокът от хора се увеличава. Tе прекарват повече време там, харчат повече средства, а и престъпността намалява. Вярвам, че резултатите ще покажат, че една по-зелена и по-безопасна „Оксфорд стрийт“ ще бъде и по-просперираща. Наистина съм въодушевен“, сподели кметът.
Първият етап от трансформацията беше свързан с ограничаването на движението. Следват допълнителни промени, като засаждане на над 50 дървета, поставяне на 100 места за сядане, изграждане на два обществени площада и зони за отдих, както и подобряване на осветлението и указателните табели.
Снимка: БТА/EPA/Neil Hall
Садик Хан каза още, че ще се следи качеството на въздуха, състоянието на околната среда, трафикът, транспортът и промените на местно ниво. „Ще работим в тясно сътрудничество с жителите, бизнеса, местните власти и търговците, за да гарантираме, че тази улица няма да остане само мил спомен от миналото, а ще продължи да съществува и да се развива и занапред“, допълни лондонският кмет.
Снимка: БТА/EPA/Neil Hall
Крайната цел е улицата да се превърне в по-привлекателно обществено пространство и да се нареди до емблематични търговски дестинации като „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк, „Шанз-Елизе“ в Париж и „Ла Рамбла“ в Барселона.Редактор: Цвета Лазаркова
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