Нова изложба в Лондон представя емблематичните сценични костюми на Фреди Меркюри по повод годината, в която легендарният вокалист на „Куин“ щеше да навърши 80 години.

Експозицията в престижния музей „Виктория и Албърт“ включва осем от най-запомнящите се тоалета на рок звездата, сред които прочутата корона и мантията от емблематичното турне на групата през 1986 година. Седем от костюмите са предоставени от Мери Остин – най-близката приятелка и довереница на певеца.

Пиано и микрофон на Фреди Меркюри ще бъдат предложени на търг през октомври

Изложбата, озаглавена „Фреди Меркюри: Великолепни неща“, се открива официално на 24 октомври и ще продължи до януари следващата година.

Въпреки че великият музикант си отиде от този свят през 1991 година, творчеството, екстравагантният му стил и неподражаемото му сценично присъствие продължават да вдъхновяват милиони фенове по целия свят.

Редактор: Мария Барабашка