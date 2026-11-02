Илияна Йотова ще се опита да изгради собствен стил на управление. Дълго време тя беше в сянката на Радев като негов вицепрезидент, а сега, по време на кампанията, тя се съобразяваше до голяма степен с позициите на „Прогресивна България”. Това заяви по повод победата на двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов.

Политологът заяви, че не очаква конфронтация с властта от нейна страна. „Те дълго време са били екип и в някаква степен са съмишленици. Когато изпълнителната или законодателната власт приема закони, които президентската институция не смята за целесъобразни, може да наложи вето. Това сме го виждали и при други президенти, които имат различни позиции спрямо партията, от която са избрани”, каза доц. Любенов.

Пламен Киров: Йотова влиза в президентството с предимство заради натрупания институционален опит

„Между двата тура видяхме пределна мобилизация от страна на управляващото мнозинство. Те видяха реален шанс да загубят тези избори, което щеше да бъде много сериозен удар върху тях и можеше да доведе до надигане на мощна протестна вълна, която да свали правителството”, изтъкна той.

Любенов коментира темата дали Андрей Гюров ще създаде нов политически проект. По думите му дясното пространство е прекалено фрагментирано и има няколко политически играча.

Откъде дойде подкрепата за Йотова и Гюров – как гласуваха симпатизантите на партиите

„Очевидно е, че през последните месеци има повишаване на подкрепата за „Продължаваме Промяната“ и тя вероятно сега е втора политическа сила. В тези среди има нужда от окрупняване, но то би се получило трудно, тъй като всички стари разделителни линии по отношение на корупцията, статуквото и върховенството на закона стоят на дневен ред”, обясни експертът.

Той допълни, че местните избори следващата есен са подходящи за навлизане на нов политически проект.

ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев