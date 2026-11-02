Ниска остана избирателната активност в Кърджали и на балотажа. Данните на ЦИК до 16:00 часа на 1 ноември сочат, че само 1% повече избиратели са отишли до урните.

Има обаче сериозен обрат в резултата. Тук големият победител се оказва Андрей Гюров, който води с 20% пред Илияна Йотова. При 100% обработени протоколи на РИК резултатите са следните: 58,4% за Андрей Гюров и 38,7% за Илияна Йотова.

Точно обратната беше картината миналата седмица, когато Илияна Йотова беше победител в областта и водеше с около 20% пред Андрей Гюров.

Демерджиев: Доказахме, че можем да провеждаме избори като в цивилизованите европейски държави

Единствената община в района, в която настоящият вече президент Илияна Йотова печели, е Кирково. А най-сериозна е преднината на Андрей Гюров в община Джебел.

В деня на балотажа никой в района не говореше за организация да не се гласува или за умишлен бойкот. Повечето хора споделяха пред екипа на NOVA, че нямат интерес към тези избори.

В неделя на своя брифинг след края на изборния ден вътрешният министър Иван Демерджиев заговори за кметове в определени райони, които са настоявали пред хората да не се гласува. Споменат беше и кметът на Кърджали – Ерол Мюмюн. Екипът на NOVA го потърси за коментар. Все още очакваме отговор от него.