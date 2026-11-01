„Показахме, че в България могат да се организират и провеждат демократични избори по начин, по който те са организират и провеждат в цивилизованите европейски държави”. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев след края на балотажа.

По думите му организацията на вота е била много добра. Той допълни, че органите на МВР не позволили вотът да бъде опорочен.

„Въпреки, че през последната седмица имаше много сигнали, че ще се правят опити да се постигне определен резултат чрез купен вот, изключително добрата професионална работа на МВР показа, че можем да възпрепятстваме това явление. Справихме се. Имаше много странни активности в последната седмица, най-вече от страна на кметове. Образувани са досъдебни производства. Бих искал много ясно да заявя, че българските граждани искаха справедливост. Получиха я”, каза още министърът на вътрешните работи.

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Над 10 хиляди служители на полицията са охранявали изборните секции в неделния ден, обяви главен комисар Любомир Николов. За купуване на гласове са задържани 10 души, като сумите са между 40 и 60 евро.

„Предварително бяхме набелязали рисковите секции. Справихме се с всички 500 сигнала, които получихме в тази кампания”, уточни главният секретар на МВР. Николов посочи, че при проверките на адреси и по получените сигнали не са открити големи суми пари. Според него това е показател, че не е имало масово купуване на гласове, или че евентуалните опити са били предотвратени още в началото. „Ако е понечело да се случи, сме го предотвратили изначално. Хванахме такива гласоподаватели, които най-вероятно се очакваше, докато отиват до урните, да забравят за кого да гласуват и номерът на бюлетината им беше записан на дланта“, каза Любомир Николов.

Редактор: Габриела Павлова